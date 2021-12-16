"Позвольте ознакомить со статистикой уходящего года по количеству пассажиров, туристов, которые у нас посетили те или иные страны, города. Лидером является Анталия — 250 тыс. 680 человек, это статистика на вчерашний день. Это только "Кольцово", если мы возьмем Уральский федеральный округ и количество пассажиров, которые у нас вылетели через московский авиаузел или через какие-то иные авиационные хабы, то, я полагаю, что это количество может быть около 350-400 тысяч", — сказал Мальцев на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в четверг.

Кроме того, популярны оказались у уральцев в этом году Ларнака — на Кипр вылетели из "Кольцово" 28 тысяч человек, а также турецкий Стамбул (примерно 17,5 тыс.), египетские Шарм-эль-Шейх (17 тыс.), Хургада и Каир, Дубаи и Шарджа (ОАЭ), Даламан (Турция).

"В этой статистике, этих цифрах вполне достойное место занимает такая экзотика как Доминикана — около 10 тысяч туристов вылетели туда из "Кольцово", — сказал Мальцев.

Что касается спроса на зарубежные направления на новогодние праздники с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, то активнее всего уральцы выбирают Анталию, Будапешт (Венгрия), Дубаи, Дюссельдорф (Германия), Доминикану, Ларнаку, Стамбул, Хургаду и Шарджу. Также Мальцев выразил надежду на то, что будут реализованы направления Таиланда и Вьетнама.

По его словам, из европейских столиц популярен Будапешт — как на новогодний период, так и в течение всего 2021 года.

"Потому что есть и прямой перелет, и возможность выдачи шенгенских виз. Причем Будапешт — лидер не только у уральских туристов, это направление лидирует у российских туристов. Там сохраняется атмосфера рождественских, новогодних праздников посредством ярмарок, великолепных массовых мероприятий, развлекательных, что другие столицы не смогли себе позволить", — пояснил Мальцев.