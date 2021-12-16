"Планируем взять еще один Airbus в 2022 году. Сейчас ведутся переговоры. Возможно, это будет даже А320", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2021 году перевозчик взял в лизинг свой первый Airbus А319. Самолет базируется в "Домодедово", летом он использовался на южных направлениях в РФ.

Представитель "ИрАэро" ранее говорил "Интерфаксу", что по итогам эксплуатации А319 перевозчик может принять решение о лизинге еще одного-двух самолетов такого же типа.

А319 был взят в лизинг в связи с тем, что на некоторых маршрутах емкости имеющихся в парке "ИрАэро" Superjet 100 оказалось недостаточно, пояснял ранее заместитель генерального директора "ИрАэро" Сергей Крупнов.

На этой неделе взятый в лизинг А319 появился в разделе авиапарка на сайте "ИрАэро".

Сообщалось также, что это судно было выпущено в 2005 году. Ранее эксплуатировалось британским низкобюджетным перевозчиком easyJet, российскими авиакомпаниями "РусЛайн", "Татарстан", "ВИМ-Авиа" (признана банкротом) и iFly ("АйФлай").

Ранее гендиректор и совладелец "ИрАэро" Юрий Лапин говорил, что перевозчик рассматривает возможность привлечения в парк иностранной техники, в том числе Airbus. Это, по его словам, связано с тем, что уже есть маршруты, которые переросли возможности "Суперджета".

В настоящее время парк судов "ИрАэро" состоит из Superjet 100 (семь самолетов), Ан-24/26/26-100, Bombardier CRJ-200, Airbus.