Документ (17357-8) предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. Показывать такой документ нужно будет вместе с паспортом проверяющим на входе.

Законопроект рекомендовали принять в первом чтении все комитеты Госдумы, работавшие над ним, в том числе ответственный комитет по безопасности и противодействию коррупции и профильный комитет по охране здоровья.

Параллельно с законопроектом палата проголосует за проект постановления Госдумы, в котором содержится рекомендация правительству РФ проработать вопросы применения закона ко второму чтению. Само второе чтение, как ожидается, состоится не ранее, чем через месяц.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе консультаций с фракциями и комитетами, которые прошли 13 и 14 декабря, сообщала, что правительство уже готовит нормативные акты, которые уточнят механизм работы QR-кодов в отдельных случаях. В том числе речь идет о вакцинированных иностранными вакцинами и российскими вакцинами за рубежом, а также о тех, кто перенес COVID-19, но к врачу не обращался.

Вместе с законопроектом о QR-кодах для общественных мест правительством в Госдуму была внесена еще одна законодательная инициатива — правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). 13 декабря этот второй документ был снят с рассмотрения Госдумой. Он предполагал, что аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.