"Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошёл успешно. Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тыс. км, приземлился в Иркутске", — говорится в сообщении.

Во время контрольных испытаний в Иркутске экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера.

"До конца 2021 года на МС-21 планируется получить российский сертификат типа самолета. Но серийное производство уже началось. Первые шесть машин должны быть переданы заказчику — авиакомпании "Россия", "дочке" группы "Аэрофлот", — уже в 2022 году. Четыре из них в настоящее время находятся на Иркутском авиационном заводе в цехе окончательной сборки", — отметили в пресс-службе.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Он будет выпускаться как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt&Whitney. Машина собирается в Иркутске на Иркутском авиазаводе, ранее тестовые полеты лайнер выполнял с аэродрома авиазавода.