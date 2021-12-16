Согласно заявлению компании, опубликованном в твиттере, в результате инцидента погибли семь пассажиров и два члена экипажа.

Отмечается, что из семи погибших только один был гражданином Доминиканской Республики, остальные — иностранцы.

Рейс направлялся в Майами, но через 15 минут после взлета при попытке совершить аварийную посадку самолет разбился, сообщает сервис Flightradar 24.

Причины крушения пока неизвестны. Helidosa Aviation Group заявила, что намерена сотрудничать с органами по расследованию авиационных происшествий и управлением гражданской авиации.