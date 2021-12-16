"Наш любимый город завоевал две награды World Travel Awards-2021. В этом году Москва стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим для коротких поездок", — написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр отметил, что также Москва — вместе с Санкт-Петербургом — отмечена призом за продвижение внутреннего туризма. Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям.