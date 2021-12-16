Об этом рассказал РБК председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Поправки в закон подготовлены комитетом.

«Речь идет о законопроекте, который вносит поправки в уже действующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 8 декабря эти поправки были уже приняты в первом чтении; второе состоится в четверг, 16 декабря. К нему в законопроекте появилось нововведение — оно позволяет скорректировать постановление правительства, которое, в свою очередь, разрешило туроператорам рассчитаться с клиентами, чьи туры были аннулированы из-за пандемии, на особых условиях. Если законопроект будет принят Госдумой, правительство сможет продлить сроки исполнения обязательств турфирм перед туристами до конца 2022 года», — пишет издание со ссылкой на Тарбаева.

Как сообщалось, из-за закрытия границ в марте 2020 года в поездки не смогли отправиться порядка 1,3 млн российских туристов. В июне 2020 года правительство приняло постановление № 1073 об особом порядке возврата денег за отмененные туры, срок его действия истекает 31 декабря.

По оценке Ростуризма и общественных объединений в сфере туризма, эта мера поддержки туроператоров стала самой действенной, так как позволила туроператорам возобновить работу и исполнять обязательства перед туристами. В результате, по данным Ростуризма, до 80% средств за отмененные туры были возвращены туристам либо напрямую, либо в виде поездок, долг туркомпаний перед клиентами сократился с 44 до 7 млрд рублей. Но поскольку границы с большинством популярных туристических направлений по-прежнему закрыты, туроператоры не могут выполнить оставшиеся обязательства. Количество туристов, которые ждут возврата средств либо возможности отправиться в перенесенные поездки, в Ассоциации туроператоров (АТОР) оценили в 200 тыс.

Тарбаев также сообщил, что продлить сроки исполнения обязательств депутаты предлагают только по турам, забронированным в те страны, которые не открылись для российских туристов в 2021 году. Наибольшая задолженность у туроператоров сохраняется по отмененным турам в Европу и страны Юго-Восточной Азии.

В Европе россиян сейчас принимают Греция, Кипр, Венгрия, Хорватия, Словения, Сербия, Черногория, Болгария. В Азии — Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы. Соответственно, если законопроект примут в нынешнем виде, для этих стран отсрочка продлеваться не будет.

Ранее Ростуризм поддержал продление отсрочки на год для того, чтобы туроператоры могли исполнить оставшиеся обязательства перед туристами.

До конца этого года законопроект должны успеть принять в третьем чтении, оно запланировано на 17 декабря