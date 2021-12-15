Данная мера "предусматривает обязательное предоставление отрицательного теста при въезде для всех прибывающих из стран Европейского Союза", цитирует издание представителя министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Ранее туристы из Евросоюза должны были предоставить сертификат о вакцинации, справку о недавней болезни COVID-19 либо негативный ПЦР-тест, напоминает The Guardian.

Невакцинированные люди, прибывающие не из стран ЕС, должны будут по приезду уходить на изоляцию, а сдача тестов обязательна и при наличии сертификата о вакцинации.

Новые меры вступят в силу 16 декабря и продлятся до 31 января.

По состоянию на вторник в Италии было зафиксировано 20 тыс. новых случаев заболеваний COVID-19 и 120 смертей.