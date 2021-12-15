"Для всех туристов, прилетающих на Шри-Ланку с 1 января 2022 года, требуется обязательное приобретение местной страховки Local Covid Insurance. Стоимость страховки составляет $12 на человека, срок действия 30 дней со дня прилета", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в "Интуристе".

Как пояснили в пресс-службе, страховка приобретается с учетом риска заражения коронавирусом. Стоимость страхового покрытия до $50 тыс., туда же включены пребывание на карантине в обсерваторе с питанием, лечение, ПЦР-тестирование, интенсивная терапия и трансфер в обсерватор/медицинское учреждение.

"Власти Шри-Ланки приняли решение вернуть обязательную страховку для путешественников, поскольку участились случаи выявления коронавируса у прибывающих на остров. Ранее страховка была обязательной с момента открытия страны и до октября", — отметили в "Интуристе".

Кроме того, с 1 января заполнить декларацию здоровья Health Declaration Form до вылета на Шри-Ланку можно будет только онлайн, бумажные анкеты будут упразднены. В форму вносятся данные о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации (при наличии), а также результат отрицательного ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. После этого туристам на указанную в анкете почту придет QR-код, который нужно будет предъявить при посадке на рейс на Шри-Ланку в электронном или распечатанном виде.

С начала 2022 года ПЦР-тестирование нужно будет проходить детям от 12 лет, а не от двух.

Российским туристам, привитым "Спутником V", разрешен въезд на остров, но по прибытии гражданам необходимо две недели проживать в гостинице, у которой есть сертификат безопасности Safe & Secure. Также по прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.

Кроме того, туристам вместо визы по прибытии нужно заранее оформить онлайн-разрешение на въезд ЕТА стоимостью $35. Также необходима бронь отеля с сертификатом безопасности.