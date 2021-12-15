На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства заметил, что исполнение данного нацпроекта зафиксировано на уровне более 83%, однако значительные средства, по его словам, пошли не на реальную работу и строительство инфраструктуры, а на взносы в уставный капитал корпорации "Туризм РФ". При этом основные работы, заметил президент, выполнены на 51%.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в свою очередь пояснил: "Как раз взнос имущественный в корпорацию "Туризм РФ" — это были деньги, которые распределяются на 53 инвестиционных проекта. И это деньги возвратные, которые будут возвращаться по мере того, как проекты будут запущены, и вкладываться в другие проекты, чтобы служить катализатором и фокусом концентрации усилий на конкретные проекты, которые принесут наибольший эффект для наших туристов", — отметил вице-премьер.

На это президент сказал: "Быстрее, пожалуйста, я вас прошу подтолкнуть это активно. Смотрите, что происходит, мы с вами многократно в личных беседах обсуждали это, с одной стороны, беда с этим коронавирусом, а с другой стороны, для внутреннего туризма, конечно, это создает дополнительные условия. Не надо никаких вводить ограничений, связанных с нашими нарушениями обязательств перед ВТО".

По словам Путина, "жизнь так распорядилась, что этот вид услуг, центр его в значительной степени переместился на внутренний туризм".

В этой связи президент вспомнил фразу из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!": "Этим надо воспользоваться".

Он добавил, что средства вкладываются в нацпроект, но нужно энергичнее реализовывать его параметры. "Пожалуйста, я вас попрошу там дополнительные импульсы придать всем, кто этим занимается", — сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.