В первую очередь эти меры коснутся предпринимателей, чей бизнес пострадал от коронавирусных ограничений, в том числе, от введения QR-кодов.

"Кроме этого владельцы торгово-офисной недвижимости, которые снизили в этом году арендную плату для своих арендаторов, смогут уменьшить размер налога на имущество организаций на сумму снижения аренды", — поясняется в сообщении.

Воспользоваться льготами могут представители из сфер дополнительного образования, продуктов питания и напитков, искусства и организации развлечений, парикмахерские и салоны красоты, демонстрации кинофильмов, организации конференций и выставок, физкультурно-оздоровительной деятельности, гостиничного бизнеса, туризма.

Льготы распространятся на период с 1 января 2021 года, поэтому предприниматели, которые уже оплатили налоги, смогут уточнить размер компенсации и вернуть из бюджета часть ранее оплаченных средств, поясняет правительство.

Меры поддержки, по расчетам правительства региона, коснутся 1400 организаций и почти 2,5 тыс. кузбасских предпринимателей.