"Восстановлением Речного вокзала планируем заниматься, начиная с 2022 года: предусмотрены проектные работы и восстановление с учетом процессов подтопления фундамента здания. Речной вокзал будет стоять на стрелке Волги и Тверцы, сделан в той же архитектурной форме и колористике, что и прежде, но из современных материалов", — сказал Руденя.

Губернатор также рассказал о планах возрождения располагавшегося рядом Отроча монастыря.

"Важно создать условия для его восстановления, планируем это делать с участием общественности. Отроч монастырь очень важен как элемент исторического наследия Тверской области. Эта тема обсуждалась на нашей недавней встрече с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом", — добавил Руденя.

Губернатор добавил, что место, где на протяжении восьми веков находился Успенский Отроч монастырь, а в 1930-е годы был построен Речной вокзал, связано с событиями, важными для истории Твери, с именами государственных и религиозных деятелей, известных за пределами тверского края.

Поэтому было принято решение о включении этой территории в культурно-исторический кластер, который объединит ключевые образовательные, туристические, музейные направления и станет культурным ядром города.