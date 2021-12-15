Министр напомнил, что в ноябре прошлого года перелеты были существенно ограничены из-за пандемии коронавируса.

"По сравнению с допандемийным 2019 годом объем перевозок в ноябре 2021 года снизился незначительно", — отмечает Минтранс со ссылкой на Савельева. По подсчетам "Интерфакса", снижение пассажиропотока в ноябре этого года в сравнении с ноябрем-2019 составило около 9%.

Всего за январь-ноябрь 2021 г. российскими авиакомпаниями перевезено 102,7 млн пассажиров, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года и примерно на 13,9% меньше в сравнении с показателем за 11 мес. 2019 г.

Пассажирооборот за январь-ноябрь 2021 г. достиг отметки 224 млрд пассажиро-километров, что выше показателей 2020 года на 57%.

Группа "Аэрофлот" в прошлом месяце сократила перевозки примерно на 16% в сравнении с ноябрем 2019 года, до 3,6 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"). В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,6 млн пассажиров, "Победа" — 1,2 млн, "Россия" — 773 тыс. В ноябре 2020 года вся группа (без учета "Авроры") перевезла около 2 млн человек.