Акт о передаче ценностей в фонд учреждения в среду в выставочном зале музея подписали руководитель управления министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков и генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Всего в музейный фонд передано 217 предметов, среди которых монеты, оружие, произведения декоративно-прикладного искусства, живопись, иконы, оклады.

Как отметили в пресс-службе, наибольший интерес представляет картина неизвестного немецкого художника "Зимний пейзаж с мельницей", датированная 1877 годом. Установлено, что автор пейзажа являлся членом знаменитого объединения художников Malkasten ("Дюссельдорфский Этюдник"), основанного в 1848 году и существующего поныне.

Особенно ценны для музея и образцы фарфора. Это два лиможских блюда, относящиеся к периоду 1890-1900 годов, производства фабрики G.Demartine & Cie, а также десертные тарелки 1938 года, изготовленные в Германии. Они украшены монохромной ручной надглазурной росписью с изображением роз и позолотой. До этого в Псково-Изборском музее фарфор представлен не был.

Среди переданных находок есть бытовые предметы. Например, шведская керосиновая паяльная лампа и французская керосиновая лампа Pigeon. Последняя представляет историческую и культурную ценность как первая портативная невзрывоопасная керосиновая лампа. Изобретатель был настолько уверен в ее безопасности, что предлагал "10 000 франков гарантированно покупателю, который взорвет лампу". Это предложение было оттиснуто на каждом изделии.

Представленная коллекция холодного оружия датируется 19-20 веками. 10 экземпляров французского происхождения (9 армейских клинков и один бутафорский меч). Часть оружия относится к периоду наполеоновских войн, часть была на вооружении в Крымской и Первой Мировой войнах. Среди прочих предметов выделяется армейская шпага США образца 1860 года, говорится в сообщении.

Все ценности приняты музеем на временное хранение. Затем они будут изучены, описаны, апробированы. После заключения фондово-закупочной комиссии будет принято решение о переводе предметов в федеральный музейный фонд.

Светлана Мельникова отметила, что все работники музея с нетерпением ждут исследований переданных предметов. "Эта работа во многом зависит от наших фондовиков-хранителей. Эти люди делают невероятную работу. Благодаря им мы узнаем о вещах, их историю и легенды. Вместе с реставраторами ими создаются экспозиции, воспроизводящие нашу историю", — сказала гендиректор учреждения.