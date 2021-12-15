"Никаких снятий ограничений и послабления ограничений в ближайшее время точно не предвидится. Какое послабление? У нас всё работает. А условия, в которых работают те или иные организации и учреждения, обусловлены той эпидемиологической ситуацией, которая есть. У нас нет еще коллективного иммунитета и вокруг очень много для коронавирусной инфекции мишеней, которые обязательно встретятся с инфекцией и обязательно будут болеть. Поэтому все ограничения, которые есть в области, адекватны текущей эпидемиологической ситуации", — сказала Бабура.

По ее словам, до коллективного иммунитета области еще необходима активная вакцинация. Сейчас в регионе привились двумя компонентами вакцины чуть более 504 тыс. человек. С учетом переболевших уровень иммунизации среди взрослого населения составляет 67%. При этом целевой показатель коллективного иммунитета составляет 80%.

Так же Бабура рекомендовала жителям области с осторожностью проводить новогодние праздники в широком кругу знакомых и родственников. Особенно, если люди до сих пор не прошли вакцинацию.

"Если вам нужно куда-то ехать, если вы определились с коллективной встрече Нового года, защитите себя и окружение от коронавирусной инфекции, привейтесь", — заключила главный санитарный врач.

Как сообщалось, 8 декабря губернатор Антон Алиханов заявил, что власти готовы постепенно смягчать систему коронавирусныхз ограничений в связи со снижением числа новых заболеваний.

"Мы не собираемся эту систему сохранять, мы не собираемся больше её сейчас расширять, тем более, что заболеваемость идёт на спад, мы видим это в тех цифрах, которые публикует Роспотребнадзор", — сказал Алиханов.

В Калининградской области в последние дни выявляется не более 200 случаев заражения коронавирусом ежесуточно.