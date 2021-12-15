"К середине января мы можем ожидать, что "омикрон" станет доминантным штаммом в Европе", — заявила фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в среду.

Председатель Еврокомиссии отметила, что Евросоюз готов к борьбе с новым штаммом, учитывая то, что на данный момент около 66,6% населения Европы получило обе дозы вакцины и более 62 млн человек получили "бустерную" дозу.

Число случаев заражения коронавирусом серьезно увеличилось в Европе, однако, по словам фон дер Ляйен, на данный момент это происходит, в основном, не из-за "омикрона", а из-за штамма "дельта".

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.