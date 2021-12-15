"В рамках развития внутреннего и въездного туризма будет построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога "Субкластер Белокуриха-2" — горнолыжный курорт на горе Глухариная" протяженностью 1,9 км общей стоимостью 575 млн рублей", — сказал Никитюк.

По его словам, строительство будет вестись с привлечением средств федерального бюджета. Так, 109 млн рублей составят средства краевого бюджета, 466 млн рублей — средства федерального бюджета.

Ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых сообщал журналистам, что до конца текущего года в туркластере "Белокуриха горная" будет введена в эксплуатацию дорога до горнолыжного комплекса на горе Мишина.

"Завершается строительство по федеральной программе автомобильной дороги до горнолыжного комплекса на горе Мишина. Дорога включает в себя две полосы движения, тротуар, велодорожку, освещение, и до конца года она будет сдана в эксплуатацию. В 2022 году начнется строительство автомобильной дороги к горе Глухариная. Общий объем финансирование по данным двум дорогам составит более 1 млрд рублей", — говорил Дешевых.

На сегодняшний день в "Белокурихе горной" функционирует комплекс "Андреевская слобода", горнолыжный комплекс на горе Мишина, открылся первый гостиничный комплекс "Олимп парк" и ведется строительство отеля с клиникой. Инвестор планирует закончить строительство к 2023 году, объем инвестиций превысит 1 млрд рублей.