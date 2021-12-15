Таким образом, количество маршрутов в 2022 году может вырасти почти на треть.

"2021 год для авиакомпании "Азимут" стал успешным: объем перевозок растет вместе с расширением маршрутной сети и пополнением воздушного парка", — сказал исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что в январе-ноябре 2021 года количество рейсов, выполненных авиакомпанией "Азимут" из аэропорта "Платов" выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 34% по сравнению с "допандемийным" 2019 годом.

"Совместными усилиями мы развиваем маршрутную сеть полетов. У нас большие планы на будущее. Коллеги из "Азимута" в следующем году ждут новые самолеты — Airbus А220. Это новый тип воздушного судна для нас. Допуски на их обслуживание мы получили еще год назад. Теперь ждем, когда поступят машины. Будем дальше вместе с "Азимутом" открывать новые направления из "Платова", — цитирует пресс-служба исполнительного директора ростовского аэропорта Александра Серова.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в настоящее время маршрутная сеть авиакомпании "Азимут" включает более 106 направлений, более 95% из них выполняются между регионами напрямую. Маршрутную сеть из "Платова" авиакомпания в текущем году пополнила 8 новыми направлениями. В 2022 году планирует ее дальнейшее расширение, в том числе рейсами в города Дальневосточного федерального округа из Ростова-на-Дону.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ. В 2021 году авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток до 1,9 млн человек.