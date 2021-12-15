"Благодаря успешному старту в вопросе создания креативных кластеров Свердловская область получила право на комплексную поддержку со стороны АСИ. В ближайшее время сюда приедут ведущие мировые и российские эксперты по креативной экономике и урабанистике", — приводятся в сообщении слова министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой.

Она отметила, что в течение недели эксперты совместно с с креативными предпринимателями области будут участвовать в разработке стратегии развития креативных индустрий и акселерации продуктов Свердловской области.

"Это шанс для творческих людей раскрыть свой потенциал и создать бизнес", — подчеркнула Казакова.

Выездные недели Rurban Creative Lab в регионах организует АСИ в период с 15 декабря 2021 года по 1 апреля 2022 года.

В департаменте информационной политики уточнили, что в рамках Rurban Creative Lab в регионе разработали сетевую модель кластера — общий проект состоит из пяти площадок. Оператор кластеров — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

"Мы оказываем предпринимателям, вовлеченным в эту деятельность, комплексную поддержку: реализуем образовательные программы — от мастер-классов до программ акселерации, проводим крупные события как, например, ярмарки и выставки", — пояснил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Как сообщал "Интерфакс", Свердловская область стала одним из десяти пилотных регионов по развитию креативных кластеров, одобренных АСИ. Для работы с регионами АСИ инициировало креативную лабораторию RurbanCreativeLab. Ее третий этап предполагает, что четыре из 10 регионов-финалистов смогут принять выездную неделю лаборатории, в рамках которой пройдет серия мероприятий с участием федеральных и региональных экспертов АСИ. Четырех победителей отбирали с 19 ноября по 13 декабря путем открытого голосования.