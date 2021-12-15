"Теперь путешественники, планирующие поездку в Грецию со справкой о перенесенном коронавирусе, должны предъявить документ, выданный через 30 дней после первого положительного теста, а срок действия справки составит 90 дней вместо прежних 180. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно", — пишет портал.

Как отмечает издание, из-за штамма "омикрон" власти Греции продлили запрет на въезд гражданам 9 африканских стран (ЮАР, Ботсвана, Намибия, Лесото, Зимбабве, Мозамбик, Эсватини, Замбия и Малави).

"Авиационная директива для российских пассажиров не изменилась: все путешественники из России, как вакцинированные, так и не привитые, должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки или экспресс-теста, сделанного за 48 часов. Кроме того, все туристы из России должны будут пройти экспресс-тест на COVID-19 по прибытии в Грецию", — пишет портал.

Греция принимает туристов, привитых российскими вакцинами "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Если тест будет положительным у непривитого туриста, то пассажиру придется пройти дополнительный ПЦР. Если и он будет положительным, то путешественнику придется соблюдать карантин 10 дней в специализированной гостинице, адаптированной под обсерватор. По завершении карантина нужно будет сдать еще один ПЦР-тест.

Если иностранный пассажир вакцинирован, а экспресс-тест по прибытии покажет положительный результат, то он останется в изоляции в течение 7 дней и затем также сдает ПЦР-тест.

Кроме того, всем путешественникам необходимо накануне дня прилета в Грецию заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят в самолет. Код приходит в 0:00 дня поездки.