"В будущем году нас ждёт насыщенная программа. В Исторический музей продолжат приезжать не только "выставки-подарки" от ведущих российских учреждений культуры, но и состоится вторая выставка в рамках проекта "Сокровища музеев Италии в Историческом музее". Исторический музей порадует и жителей Тулы, где пройдёт несколько выставок из музейного собрания", — сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин, слова которого привели в музее.

В музее напомнили, что в 2022 году ГИМ будет отмечать 150-летие. В честь юбилея в Историческом музее продолжат открываться крупные выставочные проекты, среди которых выставки из собраний музеев Италии и Германии, несколько выставок из фондов Исторического музея, а также проект с Гохраном России.

Так, с 8 февраля в ГИМ откроется "Выставка новых поступлений. К 150-летию Исторического музея", на которой будут представлены 150 лучших памятников, поступивших в собрание Исторического музея за последние 10 лет: Рафаэлевский сервиз, созданный по приказу императора Александра II, серебряная скрыня, принадлежавшая Петру Великому, редчайшая коллекция произведений императорского стеклянного завода, комплекс вещей, принадлежавших адмиралу Колчаку, живопись, произведения декоративно-прикладного искусства и редкие иконы.

С 15 февраля по 16 апреля в музее пройдет выставка "Рукотворная связь времён. Искусство ювелиров России", которая организована совместно с Гохраном России. Центральную часть выставки займут работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства "Россия. XXI век". В начале апреля в музее откроется выставка "Россия. Дорогами цивилизаций", которая позволит по-иному взглянуть на сохраненное тысячелетиями культурное наследие.

Выставка посвящена Великому посольству Петра I в Европу "Пётр I. Путешествие в Европу" пройдет в ГИМ с 17 мая. В основе выставки — памятники эпохи из фондов ГИМ: личные вещи и портреты царя Петра I и его сподвижников, предметы европейского быта XVII-XVIII века, костюмы, оружие, мебель, редкие гравюры, карты и документы.

С 13 сентября 2022 по 16 января 2023 года в музее пройдет выставка "Сокровища музеев Генуи", которая станет вторым проектом в рамках сотрудничества музеев Италии с Историческим музеем. В экспозицию войдут экспонаты из нескольких музеев Генуи — шедевры из базилики Святого Лаврентия, музея Святого Августина, музея Страда Нуова, объединяющего собрания трех исторических палаццо Бьянко, Росси и Дориа Турси. На выставке будут представлены полотна Ван Дейка, Алессандро Маньяско, а одним из главных экспонатов станет картина "Се Человек" кисти Микеланджело Караваджо, которая будет демонстрироваться в Москве впервые.

В начале декабря ГИМ представит выставку "Война и мир в Древней Греции. Из собрания Пергамского музея (Берлин) и Исторического музея". Совместный выставочный проект представит противопоставление двух сторон жизни в античности — войны и мирного состязания. Экспонаты выставки из двух крупных мировых собраний предоставят посетителям возможность познакомиться с миром античного искусства.