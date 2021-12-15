В постановлении о введении режима повышенной готовности дата 31 декабря текущего года, до которой вводился режим, изменена на 1 апреля 2022 года.

Как сообщалось, в регионе с 20 декабря планируется расширить действие QR-кодов, распространив его на сферу услуг (парикмахерские, салоны красоты), приостановить работу детских развлекательных центров на новогодних каникулах, однако планируется снять ограничения по заполняемости залов в кафе и ресторанах, которые уже месяц работают по системе QR-кодов.

QR-коды в Новосибирской области необходимы для посещения культурных и спортивных учреждений с числом зрителей более 100 человек с 30 октября, с 12 октября проводится обязательная вакцинация для чиновников, сотрудников торговли, ЖКХ и ряда других отраслей. Ранее до конца года в регионе был продлен режим повышенной готовности с масочным режимом в общественных местах, социальной дистанцией и ограничениями на массовые мероприятия.