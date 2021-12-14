"В 77 странах зарегистрированы случаи заболевания "омикроном", он, возможно, сейчас попал в большинство стран, в которых он еще даже не выявлен", — сказал Гебрейесус на брифинге во вторник.

Он добавил, что, несмотря на то, что тяжелых случаев заболевания "омикроном" мало, количество заражений стремительно растет, что в результате может привести к перегруженности больниц.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.