Уточнения в указе подписал губернатор области Александр Цыбульский. Они касаются правил въезда на Соловки, а также применения режима изоляции.

В частности, теперь для того, чтобы попасть на территорию посёлка, необходимо предъявить QR-код или бумажный сертификат о вакцинации, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста (действующим 72 часа) или перенесении заболевания в течение последних шести месяцев либо медотвод.

Также теперь исключена возможность въехать на Соловки с положительным результатом теста на антитела IgG (справка выдана не ранее, чем за два месяца до дня прибытия на территорию) и с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены (справка выдана не ранее, чем за три календарных дня до дня прибытия).

Кроме того, требование по изоляции перестало распространяется на граждан, проживающих совместно с теми, кто обязан соблюдать режим изоляции по приезде с территорий иностранных государств.