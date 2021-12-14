"Мы видим Нижний Новгород не просто как еще один город в маршруте туристов, а как лидера крупнейшего туристического макрорегионального кластера "Большая Волга", — приводятся слова Лысенковой в сообщении пресс-службы губернатора Нижегородской области.

По ее мнению, Нижний Новгород "объединит историческое, культурное наследие огромной территории, имеющей уникальный водный потенциал, который до конца не используется".

В свою очередь заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович отметил на заседании комитета Совфеда, что "Большая Волга" — масштабный проект Ростуризма, который планируется реализовывать по аналогии с "Золотым кольцом".

"При таком подходе есть понятный туристический продукт, определенный маршрут, для чего развивается соответствующая инфраструктура. Нижний Новгород по праву может стать центром, отправной точкой "Большой Волги", вокруг которой будет выстраиваться весь маршрут. И это главная новость в сфере туризма на следующие годы", — сказал Беркович.

В своем инстаграме Беркович отметил, что кластер "будет развиваться на основе речных круизных маршрутов по Волге, и таким образом, это будет способствовать развитию городов на Волге".

В сообщении пресс-службы губернатора говорится, что в Нижегородской области активно развиваются регулярные речные перевозки. Суда на подводных крыльях "Валдай Р45" в 2021 году работали по семи направлениям, в том числе совершали рейсы в старинные города области и Чебоксары. Также были рейс до Стрелки, прогулки до Шуховской башни и обзорная прогулка вдоль Нижнего Новгорода.