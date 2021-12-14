"Решающую роль в модернизации музеев играет развитие инфраструктуры, за три года планируется обновить более 400 музеев в 73 субъектах РФ и еще 100 учреждений — модернизировать. Всего на реконструкцию и капитальный ремонт и оснащение муниципальных музеев будет выделено 4 млрд 420 млн рублей в период с 2022 по 2024 год", — сказала Любимова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством во вторник.

Также, по ее словам, сформирован модельный стандарт краеведческого музея. "Его задача — упорядочить работу учреждений и выровнять уровень их развития, сделать привлекательными для посетителей, особенно для молодых ребят, и эффективными с точки зрения выставочной и исследовательской деятельности. Внедрение стандарта изменит межмузейное сотрудничество, сделает его проще, а также увеличит аудиторию и повысит доступность учреждений благодаря созданию комфортной среды", — сказала глава Минкультуры.

Любимова отметила, что этот стандарт подразумевает, в том числе, установку в обновленных музеях специального оборудования, доступ к высокоскоростному интернету, внутреннюю навигацию, зону гостеприимства, проведение просветительских мероприятий и аудиогиды.

Кроме того, по словам главы Минкультуры, в ближайшие три годы будет выделено 6 млрд рублей на строительство и реконструкцию домов культуры в российских селах.

По ее словам, за последние три года было построено и модернизировано 777 домов культуры, к концу года их станет 950.