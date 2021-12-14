"Хочу вас заверить, что данный сертификат не содержит никакой информации, нарушающей права граждан с точки зрения публичного доступа. Информация, которая содержится в этом документе как в медицинском документе, она является доступной только медицинскому персоналу и сотрудникам, которые ведут единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения", — сказала Голикова во вторник на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По ее словам, информация электронного сертификата, опубликованного на портале "Госуслуги", доступна только ее владельцу. "Если другой гражданин захочет считать эту информацию, он ее не считает", — пояснила вице-премьер.

Голикова уточнила, что другой человек может увидеть только то, действителен он или нет, и срок действия опции, которую он представляет.