"Туристическая отрасль России сейчас находится на пике. И последний год хорошо себя показала. О Республике Алтай до недавнего времени нельзя было сказать, что это хорошая туристическая дестинация. Но за последний год турпоток в регион, в том числе и на наш курорт показал сумасшедший рост. Так, республику посетили 2,8 млн туристов, это плюс 30% за прошедший год. Сам курорт принимает 425-450 тыс. путешественников, основной турпоток приходится на летний период", — рассказал он.

Как отметил Морозов, средняя загрузка курорта составляет 72%, в пиковый период "Манжерок" посещают 5 тыс. человек в день.

"К 2023 году мы прогнозируем увеличить турпоток до 1,2 млн туристов, создать обширный номерной фонд, в том числе для самых взыскательных туристов, запустить семь канатных дорог и развивать горнолыжную часть", — пояснил он.

По словам Морозова, пока на курорте работает одна гондольная канатная дорога, но в этом зимнем сезоне запустят еще два кресельных подъемника, будет увеличено количество горнолыжных трасс. Параллельно строится панорамный ресторан со смотровой площадкой, тематический парк приключений с родельбаном, веревочным парком, чтобы загрузить курорт и в летнее время, а также комплекс премиальных вилл и бань.

"На следующий год также запланирован запуск еще двух канатных дорог. По итогу мы планируем получить 52 км горнолыжных трасс", — заключил он.

Всесезонный курорт "Манжерок" начали создавать в 2004 году. В настоящее время построены и действуют гостиничный фонд на 210 мест, бугельные и кресельные подъемники, горнолыжные трассы, и самый большой в России байк-парк с трассой сложнейшего уровня. В 2020 году курорт посетили около 300 тыс. человек.