Панов также просит изменить условия работы ресторанов в ночь на 1 января.

"(Прошу) разрешить работу и заполнение зала на 100% в новогоднюю ночь предприятиям общепита при 100% вакцинированном персонале и наличии у гостей сертификатов о полной вакцинации от коронавируса или справки об отрицательном ПЦР-тесте", — говорится в документе.

Кроме того, депутат просит рекомендовать Смольному увеличить допустимую заполняемость фуд-кортов с 50% до 75% с 21 января 2022 года при условии вакцинации 85% персонала.

Как сообщалось, с ноября организации общепита в Петербурге могут работать только до 23:00.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале сообщил, что власти Петербурга продолжают рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений, компании просят перенести введение QR-кодов в торговых центрах и общепите. Пиотровский уточнил, что город "попробует учесть их пожелания".

Основные коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до 31 января 2022 года, а момент введения QR-кодов в общепите перенесли на 27 декабря. Также с 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие ковид либо имеющие отрицательный ПЦР-тест.