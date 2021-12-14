"Практически месяц прошел с того момента, как в международном аэропорту "Храброво" был введен режим открытого неба седьмой "свободы воздуха". Информация об этом была направлена всем зарубежным авиаперевозчикам. И судя по их реакции и первым переговорам по данной тематике, летом 2022 годы мы сможет начать принимать воздушные суда в данном режиме", — сказал Корытный.

По его словам, уже сегодня идут встречи и обсуждения темы с представителями зарубежных лоукостеров Wizz Air, Ryanair, Air Baltic, EasyJet и другими. Основные вопросы, которые предстоит решить для организации полетов, напрямую связаны с пандемией коронавируса, затронувшей все страны и континенты.

"Прежде всего, это признание сертификатов о вакцинации и ограничительные меры, которые заметно отличаются в России от тех, что приняты в Западной Европе. Они существенно снижают потенциальный пассажиропоток, а также урезают географию полетов. Но при этом авиаперевозчики прекрасно понимают, что после даже неполной победы над коронавирусом, последует взрывной спрос на воздушные перевозки и путешествия. И уже сегодня мы вместе с ними готовимся к такому развитию ситуации", — отметил гендиректор аэропорта.

Как сообщалось, режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха" введен в аэропорту Калининград (Храброво) решением Минтранса РФ с ноября 2021 года сроком на 5 лет без каких-либо ограничений. Авиакомпании могут выполнять рейсы в любые иностранные государства.

С конца 2014 года в аэропорту действовал режим открытого неба пятой "свободы воздуха". Иностранные авиакомпании могли летать из Калининграда только в одну из третьих стран с полетом в свою страну. Седьмая "свобода воздуха" дает авиакомпаниям право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полета в свою страну.

Решение о предоставлении "Храброво" данного режима было приято после всестороннего обсуждения вопроса губернатора Антона Алиханова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.