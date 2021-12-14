"Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", — сказал он на совещании с членами правительства, заслушав доклады вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об аналогичных ограничительных мерах за рубежом и главы Минтранса Виталия Савельева по соответствующей законодательной инициативе в РФ.

В свою очередь, Савельев заявил, что законопроект о введении обязательных QR-кодов был снят с рассмотрения в Госдуме для того, чтобы "еще раз более углубленно посмотреть на все риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов".

"Мы считаем, что мы этот законопроект доработаем... и все вопросы, которые нам задают граждане, мы должны обсудить и найти решения", — добавил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в понедельник, что на заседании Совета Думы было принято решение о снятии с рассмотрения правительственного законопроекта, предусматривающего пользование авиа- и железнодорожным транспортом по предъявлению QR-кодов.

Таким образом, на рассмотрении Госдумы остается один правительственный законопроект о системе QR-кодов, который предусматривает такой подход для граждан при посещении общественных мест. Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал во вторник нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.