"С января 2022 года мы начинаем реализацию федерального проекта "Санитарный щит", в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных о пребывающих на территорию РФ", — сказала Голикова во вторник на совещании президента РФ с членами правительства.

5 декабря премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о создании в РФ федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая станет частью масштабного проекта "Санитарный щит". Отвечать за формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. Она будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах.

"Новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Мишустин 12 мая сообщал, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", призванного свести к минимуму проникновение опасных инфекций в страну. Он тогда отметил, что "сейчас важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного".

"Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своем Послании", — заявил глава правительства.

В рамках реализации проекта к 2030 году планируется, что при возникновении новых инфекций тест-системы для их определения будут создаваться за четыре дня, а вакцины разрабатываться в течение 4-х месяцев.