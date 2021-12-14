"В календарь туристский событий Верхневолжья включены 123 мероприятия — на 17 событий больше, чем в 2021 году, и в три раза больше, чем в 2018 году. В календарь вошли гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события", — сказал собеседник агентства.

По его данным, мероприятия включены в календарь по итогам экспертного отбора. Туристический календарь дополнен новыми позициями: это спортивный фестиваль "Athletics League" в Твери, патриотический фестиваль "Мы — славяне" в Кимрах, День оленя в Калининском районе и другие.

"Видим, как растет интерес к нашей области. Включили в календарь новые события, при этом сохранили традиционные праздники, такие как "Селигерский рыбник", "Калитка". Важно сформировать календарь хороших, качественных событий для людей всех возрастов — детей, старшего поколения, студентов. Это также связано с благоустройством и развитием инфраструктуры территорий", — отметил губернатор Игорь Руденя по итогам заседания регионального правительства.

Туристский календарь событий Тверской области регулярно получает признание на российских и на международных конкурсах. В этом году Верхневолжье вошло в число победителей Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. По его итогам событийный календарь региона занял третье место, а три областных мероприятия признаны лучшими в стране, добавили в пресс-службе.