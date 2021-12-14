"С 20 декабря 2021 года срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев", — написал мэр в своем блоге во вторник.

Отмечается, что в последний день срока действия полугодовых QR-кодов будут автоматически выдаваться новые еще на шесть месяцев.

"Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", — подчеркнул Собянин.

Также мэр добавил что срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней, это связано с распространением "омикрон"-штамма заболевания. Цифровые коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и раньше будут действовать в течение одного года.

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что гражданам, по которым в существующих базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будет выдаваться сертификат о перенесенном заболевании на год, без ПЦР, но с антителами, — на полгода. Также она добавила, что гражданам, которые не обращались в медицинские организации и не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают и знают, что у них есть антитела, им будет предложено сдать тест на антитела с добровольным согласием на передачу данных в базу Минздрава, им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода.