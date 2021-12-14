"Мы анонсировали старт сезона 17 декабря, но сейчас уже понятно, что катание откроем немного позже – как только позволят погодные условия, предположительно – 25 декабря. Уже заготовлено достаточно искусственного снега, и это хорошая основа для горнолыжных трасс. Кроме того, в выходные по прогнозу ожидаются многоснежные снегопады, после которых ситуация с достаточностью снега стабилизируется. Поэтому есть вероятность начать тестовые катания даже раньше — уже в середине следующей недели. Так что ждем похолодания и еще снега", — говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что на старте сезона будут открыты трассы на Южном склоне и выкаты к Роза стадион – на Северном склоне, вплоть до Горной Олимпийской деревни.

"В целом в этом зимнем сезоне на "Роза Хутор" будет доступна самая большая зона катания в России – 105 км трасс. Будут открыты две новые трассы: "Календула" и "Черника". Кроме того, на курорте запущены два новых подъемника ленточного типа. Один из них, "Велес", расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъемник – «Пегас» — на Финишной зоне (здесь впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми). Таким образом общее количество подъемников достигнет 32", — говорится в сообщении.

Сейчас гости курорта могут подняться на трех гондольных подъемниках на Роза Пик – смотровую площадку на высоте 2320 метров, где работают аттракционы: высокогорные качели и подвесные мосты. В Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне гостям доступны такие развлечения, как: родельбан, открытые бассейны и спа-комплексы. Открыты для посещения Ледовый каток, Хаски-хутор, Шишин двор, Музей Археологии, этнопарк "Моя Россия" и другие достопримечательности курорта.

В пресс-службе напомнили, что для подъема на Роза Пик гостям требуется прогулочный билет "Путь к вершинам + Моя Россия", который сейчас можно купить в кассах курорта или в онлайн-магазине.