"Да, мы завтра запускаем первый рейс между Петербургом и Софией", — сказал он. По его словам, рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам.

При этом Кэри отметил, что компания ждет ослабления ковидных ограничений, чтобы расширить свою маршрутную сеть из Санкт-Петербурга. "Петербург очень важен для нас, рейсы между Петербургом и Софией имеют огромное значение", — сказал он.

По словам президента компании, Wizz Air не отказалась от планов разместить базу своих самолетов в "Пулково", однако сроки будут зависеть от снятия ограничений. "Мы планируем разместить базу, сначала один самолет, потом еще один самолет. Пока планируем на март, но всё будет зависеть, как снимут ограничения", — сказал он. Кроме того, на март запланировано начало полетов из Петербурга в Италию.

"Первый маршрут по 7-й свободе воздуха Wizz Air открывает из Петербурга в Софию. Это важно для Петербурга, так как город привлекателен с точки зрения бизнеса и туризма", — сказал журналистам глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

Поляков сообщил также, что власти города обратились в правительство РФ с тем, чтобы сдвинуть сроки выданного ранее разрешения по седьмой "свободе воздуха". "Мы получили разрешение 2 года назад сроком на 5 лет, два года мы не могли из-за ограничений пользоваться. Мы обратились в правительство РФ (с просьбой — ИФ) сдвинуть сроки разрешения на период с даты снятия ограничений", — сказал он.

Иностранные авиакомпании получили право выполнять рейсы из "Пулково", пользуясь седьмой "свободой воздуха" (то есть летать в страны, где сами они не зарегистрированы), с начала 2020 года. Минтранс РФ сообщал, что утвердил для таких полетов 30 европейских государств. Интерес к некоторым из них ранее выражали европейские лоукостеры Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, airBaltic, Fly One.