"Текущая эпидемиологическая ситуация в автономном округе характеризуется стабилизацией показателей заболеваемости. Это результат следования принятым санитарно-эпидемиологическим мерам, объем которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предпраздничные и предстоящие выходные (праздничные — ИФ) дни", — сказала глава региона во вторник на заседании оперативного штаба.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева отметила, что в течение последних шести недель наблюдается спад очередной циклической волны COVID-19.

"На 49-ой неделе относительно предыдущей недели наблюдаем снижение по COVID-19 на 9%, зарегистрировано 1 тыс. 458 случаев. Показатель на 100 тыс. населения 86,6 — ниже федерального на 40,9% По гриппу и ОРВИ ситуация стабилизировалась на эпидемическом уровне с тенденцией к снижению. Снижение произошло во всех возрастных группах", — сказала Соловьева.

В свою очередь директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский добавил, что за минувшую неделю ситуация по оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией оценивается как стабильная. За неделю на 19% снизилось число госпитализированных больных.

"За минувшие сутки на стационарное лечение поступили 79 пациентов, а завершили стационарное лечение — 184. Коечный фонд достаточный. Он сформирован в 14 медицинских организациях — это 1 тыс. 694 койки, из которых занята — 1 тыс. 183, свободы и готовы к приему пациентов — более 500. Число пациентов в реанимационных отделениях с новой коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее снизилось. Занято 133 койки из реанимационного коечного фонда — это менее половины", — уточнил директор департамента.

Как сообщалось, с 8 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре действуют QR-коды для посещения мест массового скопления людей.

До 20 декабря продлён запрет на проведение в округе зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут пройти с участием граждан с соблюдением всех требований.

До 20 декабря продлен запрет на посещение торговых центров детьми младше 14 лет без сопровождения родителей.

Также до 31 декабря заключение брака возможно в присутствии не более восьми человек.