"В рамках комитета ведется работа по нескольким законопроектам. В первую очередь, речь идет о законопроекте об электронных путевках. На данный момент создана рабочая группа, ведется работа и буквально на прошлой неделе были переговоры Ростуризма и Ростеха. Острые вопросы были сняты, такие как за чей счет будет работать электронная система, будет ли существовать гарантийный фонд. Коллеги пришли к конструктивному диалогу, я думаю, что к весенней сессии мы получим текст, который можно будет обсудить еще раз в рамках экспертного совета, и мы подойдем вплотную к принятию этого законопроекта", — рассказал он на заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму.

Как отметил Тарбаев, в рамках комитета в настоящее время ведется обсуждение законопроекта о туристических территориях, который позволит создавать на территории РФ зоны с льготной системой налогообложения, законопроект о туризме, которым занимается профильное ведомство, отложенные законопроект о QR- кодах на транспорте, о гостевых домах.

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны будут вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году и до сих пор не завершено.

В мае 2020 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает введение обязательного и платного использования единой информационной системы "Электронная путевка", в качестве потенциального оператора которой выступала компания "Национальные туристические технологии" (НТТ). Предполагалось, что подключение туроператоров к системе будет платным. Кроме того, разработчики предусматривали плату за каждую введенную в систему путевку. Проект в предложенном варианте не поддержал Ростуризм и турбизнес. В результате второе чтение было перенесено на неопределенный срок.