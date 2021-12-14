"Необходим пересмотр условий предоставления субсидий для чартеров по России: их надо сделать более доступными для туроператоров в части сокращения количества оборотных рейсов или числа перевезенных туристов. Это позволит планировать постановку чартеров не только под продолжительные цепочки, но и под событийные мероприятия. Надо также распространить возможность получения субсидий на въездные в Россию чартерные авиационные перевозки, как до пандемии это делали многие страны", — сказал он на заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму.

Сирченко отметил необходимость введения механизма субсидирования блоков мест и на регулярных авиарейсах, а также аналогичный принцип применить для круизных компаний и туроператоров, организующих туры по железной дороге.

"Это будет дополнением к субсидированию чартерной перевозки, фактически ввести туристические тарифы", — уточнил он.