Также в регионе разрешат устроить новогодние ярмарки без проведения уличных концертов на организованных сценах. Кроме того, жителей Псковской области ожидают новогодние салюты, отметил он.

"Ближайшие две недели необходимо особенно тщательно соблюдать меры противовирусной безопасности и сделать все, чтобы встретить Новый год здоровыми и без дополнительных ограничений", — написал глава региона.

По его данным, за прошедшие сутки коронавирусом в регионе заразились 172 человека. Общее число инфицированных составило 68 711.

Вылечились 59 952 жителя региона (+157 за сутки), скончался от коронавируса 1 161 пациент.