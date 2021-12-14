В настоящее время на площадку привезли лед, мастера собирают каркасные деревянные конструкции будущего парка. Всего строители возведут восемь объектов из 453 кубометров льда. Ледовая стройка продлится до 25 декабря, а затем прогулочный парк откроют для горожан и гостей краевой столицы.

"Гости смогут подняться на смотровую площадку "Куранты" высотой 3 метра, затеряться в ледовом лабиринте в форме главного новогоднего блюда — "Оливье" диаметром почти 14 метров, сесть на огромный двухметровый трон Деда Мороза и сделать фотографию на память. Сфотографироваться можно будет и с забавной композицией "Селедка под шубой", пластической аллегорией на тему всем известного блюда", — говорится в сообщении.

В пространстве эспланады разместятся еще и смотровые площадки — с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также в виде большого праздничного фейерверка

Отмечается, что для посещения ледовых локаций QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании не потребуется. Однако для участия в мероприятиях QR-код все же нужно будет предъявить.

В настоящее время городская елка на эспланаде уже украшена новым световым куполом диаметром 48 метров. Световой шатер состоит из 240 нитей.

Конструкция располагается на высоте 27 метров, спускается нитями длиной до 5 метров и держится на 24 опорах. Также елку планируется украсить скульптурным ледовым ограждением.