"Ростуризм предложил создать единый компенсационный фонд, формируемый за счет взносов туроператоров по выезду и въезду, из которого будут компенсироваться убытки потребителям в случае банкротств туроператоров. Это может стать хорошим инструментом защиты туристов, но необходимо тщательно и основательно проработать предложенный механизм во избежание негативных последствий для турбизнеса", — сказал он на заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму.

Как сообщил в понедельник источник в туротрасли, Ростуризм предложил правительству создать в России единый компенсационный фонд вместо действующей системы фингарантий туроператоров. Предполагается, что он будет формироваться за счет взносов туроператоров по выезду и въезду, из которого будут компенсироваться убытки потребителям в случае банкротств туркомпаний.

Как отметил Сирченко, еще одной мерой поддержки, необходимой для туриндустрии России, является введение единого федерального реестра турагентов, который заработает с 1 января 2022 года.

"Сделать рынок более прозрачным могло бы также введение информационной системы "Электронная путевка", однако в условиях ковидной нестабильности введение нового механизма, требующего от туроператоров значительных дополнительных финансовых затрат, вряд ли целесообразно, так как в текущих условиях не все компании имеют финансовый ресурс для ее внедрения", — пояснил эксперт.

По словам Сирченко, в ближайшее время отрасли потребуются такие меры поддержки, как продление программы туристического кешбэка, продление на 2022 год льготных условий оплаты взносов туроператоров в фонды персональной ответственности и резервный фонд "Турпомощи", поскольку эта мера хорошо зарекомендовала себя в 2020-2021 годах.

Кроме того, по его словам, необходима пролонгация действия постановления правительства №1073 до 2022 года, предполагающее отсрочку выплат туристам по турам, которые не состоялись из-за пандемии, до конца этого года.

"Туроператоры предлагают продлить эту меру поддержки до конца 2022 года. Несмотря на то, что наша компания рассчиталась практически со всеми своими клиентами, мы согласны с тем, что мера будет способствовать поддержанию стабильности рынка. В первую очередь, она, конечно, поможет небольшим и нишевым туроператорам, приоритетные направления которых остаются закрытыми или принимают туристов с ограничениями", — отметил заместитель гендиректора туроператора TUI Россия.