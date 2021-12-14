"С 15 декабря QR-коды у нас не вводятся вообще. Александр Авдеев (врио губернатора Владимирской области — ИФ) принял решение об отмене этого пункта указа", — сказал Ремига в ходе онлайн-брифинга во вторник.

По его словам, соответствующее решение было принято по запросам бизнес-сообщества, а также исходя из оценки эпидситуации в регионе.

"Мы понимаем, что перед декабрьскими праздниками дополнительные ограничения на наш бизнес скажутся негативно на ближайшие месяцы", — отметил Ремига.

При этом он не исключил введения QR-кодов, если такое решение примут на федеральном уровне.

"Этот вопрос активно последние недели две обсуждается на федеральном уровне. По нашему мнению, необходимо дождаться резюмирующей части", — сказал врио вице-губернатора.

Как сообщалось, с 15 декабря во Владимирской области планировалось ввести QR-коды для доступа в места массового посещения граждан, в том числе заведения общепита. Это решение было закреплено в пункте указа губернатора Владимирской области "О введении режима повышенной готовности".