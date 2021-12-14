"В секторе общественного питания количество открытий ресторанов за 2021 г. составило 269 заведений, это сопоставимо с показателями 2020 г. (277). Количество закрытых — 205 кафе и ресторанов, что почти в два раза меньше, чем в 2020 г. (387)", — говорится в отчете.

При этом количество открытых объектов стрит-ритейла оказалось на 26% больше, чем количество закрытых.

"Годовые показатели позволяют утверждать, что рынок встроенных коммерческих помещений в значительной степени восстановился. Этому поспособствовало увеличение туристического потока, особенно в летний сезон, и как следствие вырос спрос на помещения в формате торговых коридоров", — считают аналитики Knight Frank St Petersburg.

Сейчас, по данным компании, пустует порядка 48,5 тыс. кв. м торговых помещений формата стрит-ритейла при общем объеме порядка 531,6 тыс. кв.м. Таким образом, доля вакантных площадей составила 9,1% — на 3 п.п. меньше, чем годом ранее, но все еще больше, чем на пандемии (7-8%).

Структура арендаторов осталась прежней: общественное питание — 32%, продукты — 11%, одежда — 10%. Однако остановилась экспансия продуктовых ритейлеров: в 2021 году супермаркеты открывались лишь точечно, в ряде локаций были оптимизированы занимаемые площади.

"По нашим прогнозам, в 2022 году рынок стрит-ритейла вероятнее всего сможет достигнуть допандемийных показателей. Ожидается увеличение интереса к рынку Санкт-Петербурга со стороны региональных операторов", — считает руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.