"Из них (177 человек, прилетевших из ЮАР, Намибии и Танзании и находящихся в обсерватории в РФ) 16 человек, у которых выявлен штамм "омикрон". Среди них, в основном, иммунные люди, это люди, которые или вакцинированы (таких 11 человек) или перенесли заболевание (таких семь человек), то есть один человек вакцинирован и переболел. На сегодняшний день клинические симптомы (коронавируса) наблюдаются у 17 пациентов", — сказала Попова на общем собрании членов Российской академии наук (РАН): "Роль науки в преодолении пандемий и посткризисном развитии общества" во вторник.

По ее словам, большинство наблюдаемых пациентов уложились в инкубационный период — в семь дней, "колебания составили от трех до десяти дней".

"У всех наблюдаемых заболевание протекает в легкой форме. Наблюдается лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна, катаральные явления, диарея у двоих больных. Один только больной жаловался на нарушение вкуса и обоняния", — сообщила глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что продолжается наблюдение за параметрами изменения крови пациентов.

"На сегодняшний день результаты такие, что среди людей, у которых иммунитет к предыдущим вариантам штамма (коронавируса), сегодня выраженной клиники мы не наблюдаем", — отметила она.