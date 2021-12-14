Согласно распоряжению, которое размещено на сайте регионального правительства, до 27 декабря в регионе продлеваются ограничения на работу предприятий общественного питания в период с 23:00 до 6:00 за исключением обслуживания на вынос.

Также до этого срока продлевается приостановка деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области организации зрелищно-развлекательных мероприятий.

По данным оперативной рабочей группы регионального правительства, в настоящее время в лечебных учреждениях области находится 770 пациентов с COVID-19. Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 533 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 160 человек, из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось , в Рязанской области для посещения заведений общепита, учреждений культуры, спорта, бань, саун, салонов красоты торговых, торгово-развлекательных центров и парикмахерских требуется предъявить QR-код или его аналог. Гражданам, имеющим отвод от прививки против коронавирусной инфекции по медицинским показаниям, при входе требуется предъявить документ, удостоверяющий личность, а также соответствующую медсправку, заверенную лечащим врачом и руководителем медорганизации.