"Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении", — сказал Хубезов "Интерфаксу" во вторник.

Как сообщалось, в Госдуму было внесено два законопроекта об использовании QR-кодов — в общественных местах и на транспорте.

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8), 16 декабря. Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект, вносящий правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8), снят с рассмотрения Госдумой. Этот законопроект предполагал, что аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.