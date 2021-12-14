Министерство рекомендовало гражданам отменить или отложить несущественные поездки за границу до 13 января.

При этом тем, кто уже находится за границей, рекомендуется принять меры для предотвращения заражения вирусом — например, воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Тем временем число новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее второй день подряд остается ниже 6 тыс.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране во вторник зарегистрировано 5 тыс. 567 новых случаев заражения COVID-19.

При этом число тяжелобольных пациентов с COVID-19 достигло рекордного уровня в 906 человек. Число летальных исходов за сутки составило 94.

В стране также подтверждено 119 случаев заболевания новым вариантом COVID-19 "омикрон".

Чтобы остановить распространение вируса, органы здравоохранения в настоящее время сосредоточены на ускорении кампании вакцинации по всей стране с помощью бустерных прививок.

Начиная с воскресенья правительство сократило интервал между первичными и повторными прививками до трех месяцев вместо предыдущих четырех-пяти месяцев.

В общей сложности 81,3% населения Южной Кореи полностью вакцинированы, 83,8% получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 13,9 % сделали повторные прививки.

Также с понедельника в стране на большем количестве предприятий, включая рестораны, кафе, учебные заведения и интернет-кафе, начала действовать система "вакцинных пропусков" — посещать заведения могут только полностью вакцинированные лица или люди, предъявившие отрицательный результат теста на COVID-19.

При несоблюдении этой меры предприятиям грозит штраф в 1,5 млн вон ($1 тыс. 260). За четыре нарушения предприятие может быть закрыто.