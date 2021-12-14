"Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7:00 до 1:00 (в иное время только на вынос)", — говорится в документе.

Ранее работа общепита должна была завершаться за час до полуночи.

Кроме того, расширен список торговых центров, где будет действовать система QR-кодов.

При этом новое распоряжение ужесточает требования к ПЦР-тесту, теперь он должен быть сделан не за 72 часа, а за 48 часов.

Ранее бизнес-сообщество Приамурья выступило с инициативой снять ряд ограничений из-за ввода QR-кодов. В частности, предлагалось снять ограничения по времени работы, проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров и других заведений.

Амурская область стала первой на Дальнем Востоке, где власти приняли решение ввести систему проверки QR-кодов.