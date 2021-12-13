«Федеральное правительство Австрии под председательством нового канцлера Карла Нехаммера приняло решение отменить антиковидные ограничения для вакцинированных и переболевших COVID-19. Карантинные ограничения в большинстве регионов Австрии будут сняты», — говорится в сообщении.

Как отметили в организации, туристы теперь могут посетить Тироль, Форарльберг и Бургенланд. С 17 декабря откроются отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, закончится локдаун в Верхней Австрии. 20 декабря откроются туристические учреждения в Вене.

При этом комендантский час для ресторанов – 23:00, а также масочный режим и ограничения на собрания в закрытом помещении и на открытом воздухе пока продлены. Непривитым от коронавируса по-прежнему нужно соблюдать карантин.

Как сообщает газета Tagesschau, в феврале 2022 года вакцинация в Австрии станет обязательной, с этого момента непривитых от коронавируса ждет штраф в размере 3,6 тыс. евро.

Власти Австрии 22 ноября ввели локдаун по всей стране из-за высокой заболеваемости коронавирусом и переполненности больниц.